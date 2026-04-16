Набиуллина: «Считать, что при высокой инфляции будут низкие ставки – наивно»

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не существует стран с высокой инфляцией и одновременно доступными кредитами по умеренным ставкам. Выступая на Биржевом форуме Московской биржи, она отметила, что стоимость фондирования не может быть ниже уровня инфляции, передает ТАСС.

«Для экономики, для людей, для бизнеса в долгосрочном плане наиболее дорогостоящее – это длительный период высокой инфляции. Потому что это означает высокие процентные ставки, высокую стоимость фондирования. Стоимость фондирования не будет ниже инфляции. Страны, где доступные кредиты, низкие ставки – это страны с низкой инфляцией. Не бывает стран с высокой инфляцией и с доступностью кредитов по умеренным ставкам. Поэтому наивно считать, что при более высокой цели по инфляции будут более низкие ставки, ровно наоборот», – сказала Эльвира Набиуллина.

Ранее промышленник Олег Дерипаска предложил поэтапно, за 4–6 месяцев, снизить ключевую ставку до 6% и ослабить рубль до уровня не ниже 105 за доллар. По его мнению, это позволит пройти кризис без больших потерь. В противном случае, предупреждает предприниматель, страна рискует «наступить на очередные грабли».