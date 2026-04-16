14 апреля исполнилось 157 лет со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина – выдающегося государственного деятеля Российской империи, премьер-министра, чьи реформы на рубеже XIX-XX веков определили вектор развития страны на десятилетия вперед. Вера великого реформатора Петра Столыпина в Сибирь находит отражение в развитии потенциала одного из самых современных и новых алюминиевых заводов компании РУСАЛ – Тайшетском.

Имя Петра Столыпина носит Тайшетский алюминиевый завод, что обязывает современников помнить не только историю, но и следовать главному завету политика: верить в силу Сибири и поддерживать экономический потенциал огромной страны.

Сибирский вектор реформ

Петр Аркадьевич Столыпин вступил на пост председателя Совета министров в 1906 году, когда страна переживала революционный кризис. Именно он инициировал крутой поворот в стратегическом курсе, сделав ставку на развитие экономического потенциала страны.

«Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия!», – говорил он, выступая в Государственной Думе в мае 1907 года.

Ключевым элементом его аграрной реформы стало переселение малоземельных крестьян за Урал. Столыпин, как никто другой, верил в Сибирь, считая её способной не только накормить всю страну, но и дать толчок её индустриальному росту.

Хотя первые попытки земледелия на неосвоенных территориях сталкивались с трудностями, историческая правота реформатора подтверждена временем. Именно Сибирь стала кузницей ресурсов и промышленной мощи современной России.

Имя на карте: историческое решение

Тайшетский алюминиевый завод стал первым предприятием в истории РУСАЛа, которому было присвоено имя конкретной исторической личности. Остальные заводы компании в своих наименованиях имеют только географическую привязку (Братский, Красноярский, Саяногорский, Хакасский, Богучанский и другие). Решение о присвоении имени было принято задолго до торжественного пуска предприятия, которое состоялось 17 декабря 2021 года, и инициировано промышленником и общественным деятелем Олегом Дерипаска.

Этот шаг подчеркнул преемственность: политик, посвятивший жизнь развитию восточных окраин империи, и современный промышленный гигант – компания РУСАЛ, обеспечивающая процветание Сибири сегодня.

Уже в этом году завод отметит свое пятилетие. Построенный с применением самых передовых технологий, он является одним из крупнейших в мире производителей алюминия. Масштабы поражают: предприятие представляет собой высокотехнологичное производство полного цикла, где реализованы лучшие практики экологичности и автоматизации. Но ТаАЗ – это не просто производственная площадка. Это символ новой индустриализации России, современный ответ на вызовы глобальной экономики.

Первый миллион

Сегодня завод на пороге знакового события – производства первой миллионной тонны готовой продукции. Этот рубеж – не просто цифра, это итог огромного труда всех сотрудников завода, дань уважения тем, кто в своем время выбрал верную тактику развития компании РУСАЛ.

Как когда-то Столыпин, веря в силы государства и людей, прокладывал железные дороги и открывал Сибирь для переселенцев, так сегодня Тайшетский алюминиевый завод открывает новые горизонты для молодых специалистов и развивает промышленный потенциал Восточной Сибири. В компании продолжают придерживаться выбранной ранее стратегии развития, определенной при основании РУСАЛа Олегом Дерипаска.

«Без развития Сибири мы можем проспать важный исторический момент», – уверен Олег Дерипаска, проводя прямую параллель между задачами начала XX века и современными вызовами.