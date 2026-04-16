В весенние каникулы молодежь оформила в три раза больше Пушкинских карт, чем годом ранее

Во время весенних каникул российские школьники и студенты по всей стране активно пользовались возможностями программы «Пушкинская карта». По данным ВТБ, с 28 марта по 5 апреля молодые люди приобрели почти 700 тыс. билетов в кино, театры и музеи, а совокупные расходы по картам превысили 350 млн рублей.

Сейчас в программе «Пушкинская карта» участвуют более 12 тыс. организаций культуры со всей страны.

В каникулы интерес к программе традиционно растет – за это время в ВТБ было оформлено более 120 тыс. новых карт, что втрое больше, чем в весенние каникулы прошлого года. Всего с января, когда ВТБ стал банком-оператором программы, молодые люди оформили 6,5 млн карт.