Вепрев покидает пост гендиректора Иркутского авиазавода: кто его заменит

На авиационном заводе в Иркутске вскоре сменится генеральный директор. Александра Вепрева, занимавшего пост 18 лет, заменит иногородний специалист Андрей Сойнов. Об этом сообщает Объединенная авиастроительная корпорация.

Сойнов вступит в новую должность 20 апреля. До этого назначения он с 2009 года работал заместителем, а затем директором Производственного центра в Комсомольске-на-Амуре – подразделения филиала «Региональные самолеты» ПАО «Яковлев».

«На новом месте работы будут востребованы компетенции Андрея Сойнова, связанные с серийным производством и поддержкой эксплуатации самолетов Суперджет-100. Это будет иметь особое значение в начальный и самый ответственный период эксплуатации лайнеров МС-21-310», – прокомментировал гендиректор ПАО «ОАК» Вадим Бадеха.

Что касается Вепрева, то его «опыт и компетенции будут востребованы в контуре ОАК».