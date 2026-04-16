Мошенникам удалось развести работницу банка в Братске на 1,3 млн рублей

Сотрудница банка в городе Братске Иркутской области стала жертвой мошенников. Она перевела им крупную сумму при попытке обогатиться, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Все началось с сообщений в социальных сетях, где злоумышленники завлекали женщину предложением заработать легкие деньги через выгодные инвестиции. Она, поверив, зарегистрировалась на предложенном ресурсе, не подозревая о последствиях, и предоставила свои личные данные.

Общая сумма, перечисленная потерпевшей мошенникам средств, составила почти 1,3 миллиона рублей. Значительная часть этих денег – 700 тысяч рублей – была взята в долг у матери. Фиктивный заработок в 13,5 тысячи рублей не удалось вывести.

Мошенники, пользуясь ситуацией, убедили внести дополнительные деньги под предлогом увеличения заработка и необходимости оплаты комиссии за вывод. Когда попытка занять деньги на эти цели у знакомого не увенчалась успехом, женщина осознала, что стала жертвой обмана.

Правоохранительные органы уже начали расследование. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.