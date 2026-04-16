Иркутским застройщикам пригрозили штрафами за нарушение правил благоустройства

В Иркутске провели проверки 24 участков, на которых возводят жилые комплексы. Были выявлены нарушения. Если застройщики их не устранят, им грозят штрафы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Обнаружено, что на строительных площадках не используются комплексы для мойки спецтехники, в результате чего строительный грунт оказывается на дорогах и тротуарах. Также зафиксированы проблемы с состоянием ограждений. Все это является прямым нарушением Правил благоустройства города – за это предусмотрена административная ответственность.

«Организация строительного процесса строго регламентирована и требует обеспечения чистоты на прилегающих пространствах и надлежащего внешнего вида площадки. До 15 мая в городе проходит месячник по санитарной очистке – это отличная возможность навести порядок на своих площадках, проверить исправность моечных комплексов, подготовить места для их эксплуатации», – поручил заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике администрации областного центра Евгений Харитонов.

Застройщики пообещали устранить все полученные замечания, привести свои объекты в соответствие с требованиями.