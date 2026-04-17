Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 апреля: 11 798,7500 руб/1 г золота и 192,2100/1 г серебра

ЦБ РФ с 17 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 11 798,7500 руб.
- 1 грамм серебра - 192,2100 руб.
- 1 грамм платины - 5 159,0801 руб.
- 1 грамм палладия - 3 865,0300 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 200,9805 р. (1,73%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,9300 р. (2,63%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 139,9701 р. (2,79%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 98,8901 р. (2,63%).
