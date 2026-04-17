Эксперт объяснил снижение выручки в сегменте элитного жилья Москвы

Снижение выручки в сегменте бизнес-класса на московском рынке недвижимости связано с перераспределением спроса и изменением инвестиционных предпочтений покупателей. Об этом заявил «Известиям» управляющий партнер ГК «Промплан» Никита Бахчеев. По его словам, рынок проходит этап трансформации, а средства инвесторов перетекают в смежные сегменты.

«Рынок недвижимости в настоящее время проходит этап трансформации. Средства, которые ранее стабильно направлялись в жилую недвижимость, перераспределяются в другие сегменты, включая элитное жилье, инвестиционные проекты и арендные стратегии», – отметил Никита Бахчеев.

Эксперт подчеркнул, что покупатели стали чаще рассматривать недвижимость как инструмент с понятной доходностью, а не просто как способ сохранения капитала. На этом фоне растет интерес к более гибким форматам инвестиций. Бахчеев добавил, что текущая динамика не свидетельствует о кризисе сегмента, а отражает циклические процессы, и после стабилизации структуры спроса бизнес-класс может восстановить позиции с учетом изменившихся ожиданий клиентов.

Ранее стало известно, что покупатели вторичного жилья отказываются от сделок из-за недоверия к продавцу. Как рассказал генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков, покупателей сегодня все меньше волнуют физические характеристики самой квартиры, а внимание сосредоточено на фигуре продавца и состоянии его документов. На каждую квартиру, вне зависимости от этажа или вида из окна, находится свой покупатель, однако сделка срывается при возникновении сомнений в юридической чистоте истории объекта.