Международные резервы России выросли за неделю на 7,3 млрд долларов до 774,8 млрд

«Международные резервы по состоянию на конец дня 10 апреля 2026 года составили 774,8 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 7,3 млрд долларов США, или на 1,0%», – говорится в сообщении.

Уточняется, что недельный прирост резервов был обеспечен в основном за счет положительной переоценки активов.

Ранее стало известно, что мировые валютные резервы по итогам 2025 года впервые в истории превысили 13 трлн долларов, увеличившись на 6,5% в номинальном выражении.