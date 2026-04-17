Кабмин списал регионам часть долгов по бюджетным кредитам: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: кабмин РФ списал регионам часть долгов по бюджетным кредитам, ЦБ раскрыл доходность по пенсионным накоплениям, в России могут запретить использование пауэрбанков в самолетах, а в Иркутске покидает пост гендиректор авиазавода. Подробнее — в обзоре СИА.

Списание долгов регионам

Президент РФ поручил правительству сократить долговую нагрузку регионов. Списание оформлено для 16 субъектов на сумму почти 31 миллиард рублей. В список вошли Бурятия, Калмыкия, Крым, Северная Осетия, Хакасия, Красноярский край, Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Курганская, Новгородская, Орловская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Тверская области. Высвобожденные средства позволят поддержать экономику и улучшить благосостояние жителей.

Доходность по пенсионным накоплениям

Банк России раскрыл доходность пенсионных накоплений: у негосударственных пенсионных фондов за 2025 год она составила 14% годовых, пенсионных резервов — 16,2% годовых. Медианная доходность фондов за 2025 год составила 20,8 и 19,5% по ПН и ПР соответственно. Отмечается, что это значительно выше официального уровня инфляции.

Полеты без пауэрбанков

Пассажирам российских авиакомпаний могут запретить использование пауэрбанков. Рассмотреть такую меру предложила Росавиация. Это связано с тем, что портативные аккумуляторы нередко загораются прямо во время полетов, что напрямую влияет на безопасность пассажиров. Такие случаи происходили не единожды, в связи с чем Минтрансу рекомендовали рассмотреть возможность внесения изменений в воздушное законодательство — вплоть до ограничения или полного запрета использования пауэрбанков на борту.

Смена руководства

На авиационном заводе в Иркутске вскоре сменится генеральный директор. Александр Вепрев, занимавший пост 18 лет, скоро его покинет. Место руководителя займет Андрей Сойнов, который с 2009 года работал заместителем, а затем директором Производственного центра в Комсомольске-на-Амуре – подразделения филиала «Региональные самолеты» ПАО «Яковлев». Кадровые изменения произойдут 20 апреля.

Штрафы застройщикам

В Иркутске провели проверки 24 участков, на которых возводят жилые комплексы. Были выявлены нарушения: на строительных площадках не используются комплексы для мойки спецтехники, в результате чего строительный грунт оказывается на дорогах и тротуарах. Также зафиксированы проблемы с состоянием ограждений. Застройщикам поручено навести порядок. Если требования не будут выполнены, нарушителей оштрафуют.