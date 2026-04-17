Как повлияет на рубль возвращение Минфина на валютный рынок

С начала торгов 16 апреля пара CNY/RUB на Мосбирже укрепилась до 11,2. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global, на внебиржевых торгах пара USD/RUB достигла 76,5 руб., а пара EUR/RUB приближается к 90.

«Коррекция рубля может объясняться анонсированным Минфином возобновлением операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила с середины мая, а не, как ожидалось ранее, с 1 июля», — поясняет эксперт. По словам Мильчаковой, глава ведомства Антон Силуанов отметил, что эти операции позволяют сглаживать колебания курса рубля и напрямую влияют на последующий объем нефтегазовых доходов и расходов бюджета.

Аналитик подчеркивает, что восстановление действия бюджетного правила, особенно в обновленной редакции, имеет существенное значение для государства. «Прежде всего, это позволит сделать курс рубля более выгодным для экспортеров, чья продукция в долларовом эквиваленте станет дешевле и привлекательнее для покупателей», — уточняет Мильчакова. По ее словам, в первую очередь это касается сырьевых товаров, доходы от которых повысятся, что будет способствовать сокращению бюджетного дефицита.

Эксперт обращает внимание, что представители бизнеса недовольны тем, что слишком дорогой рубль оказывает давление на их финансовые результаты. «Они также приветствовали бы регулирование курса за счет операций Минфина на валютном рынке», — сообщает Мильчакова.

По мнению аналитика, масштабных распродаж рубля новость о планах ведомства вернуться к исполнению бюджетного правила не вызвала: пока реакция носит умеренно негативный характер. «Масштабной девальвации российской валюты мы не прогнозируем, так как одной из целей бюджетного правила является балансировка рынка», — подчеркивает Мильчакова.

«Предполагаем, что комфортными уровнями будут 80–83 руб. за доллар и 93–96 руб. за евро», — прогнозирует эксперт.

«На ближайшие дни ориентируемся на колебания курса доллара, евро и юаня к рублю в пределах 76–79, 89–92 и 11–11,5 соответственно», — заключает Наталья Мильчакова.

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

