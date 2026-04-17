9,8 тысяч жителей Приангарья получили пенсионные накопления разовой выплатой в 2025 году

Отделение Социального фонда России по Иркутской области в 2025 году назначило единовременную выплату пенсионных накоплений для 9,8 тыс. клиентов. Средний размер выплаты составил почти 98 тыс. рублей. Такой способ получения средств является наиболее распространенным среди россиян, чьи накопления формировались в течение непродолжительного периода.

В пресс-службе регионального Отделения СФР пояснили, что оформить средства разовой выплатой могут люди с небольшой суммой накоплений либо не имеющие нужного стажа и пенсионных коэффициентов.

В отличие от страховой пенсии, которая назначается только в виде ежемесячных перечислений, пенсионные накопления могут быть выплачены разово. По действующим правилам, женщины получают средства начиная с 55 лет, мужчины – с 60 лет. При наличии права досрочного выхода на пенсию обратиться за накоплениями можно и раньше, но для этого требуется 30 пенсионных коэффициентов и 15 лет стажа. После достижения указанного возраста требования по коэффициентам и стажу для единовременной выплаты не предъявляются.