ЦБ пообещал синхронизировать запрет нелегального криптобизнеса с запуском легальных механизмов

Банк России постарается учесть замечания участников рынка о необходимости синхронизации сроков запрета нелегальной деятельности с криптоинфраструктурой и предоставления возможности работать легально. Об этом журналистам ТАСС в кулуарах Биржевого форума Московской биржи заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

«Мы постараемся учесть замечания, чтобы максимально синхронизировать сроки, которые, с одной стороны, запрещают нелегальную деятельность, с другой стороны, предоставляют возможность делать это легально, чтобы не было временного разрыва», – отметил Владимир Чистюхин.

По его словам, регулятор считает справедливым стремление избежать временного разрыва между введением запретов и запуском лицензирования.

Ранее правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о регулировании операций с цифровыми валютами. Инициатива создает прозрачные правила для работы с криптовалютой, включая запуск организованного биржевого оборота.