ХК «Байкал-Энергия»: чемпионский сезон и развитие детского спорта

Хоккейный клуб «Байкал-Энергия» подвел итоги сезона 2025/2026, результаты которого подтвердили правильность выбранной год назад стратегии развития. Клуб не только завоевал золотые медали Высшей лиги, но и открыл несколько новых отделений школы в других городах области.

Итоги сезона: золото Высшей лиги

Сезон 2025/2026 стал для иркутской команды триумфальным. Перед игроками была поставлена амбициозная цель – войти в число призеров всероссийских соревнований Высшей лиги. Однако команда не просто выполнила задачу, а завоевала золотые медали. Иркутские хоккеисты не оставили шансов соперникам по финалу, выиграв все матчи и завоевав Кубок Высшей лиги. Успех команды подтвердил эффективность новой стратегии развития клуба, принятой руководством год назад.

Важно отметить, что костяк команды составляют местные воспитанники – 70% игроков являются выпускниками иркутской школы хоккея с мячом. Сохранение и развитие «иркутского» состава – один из ключевых пунктов стратегии клуба.

Помимо выступления в Высшей лиге, команда проявила себя в и других турнирах сезона. В Кубке России коллектив достойно сражался с представителями Суперлиги, а также иркутяне стали первой иногородней командой, выигравшей красноярский «Кубок Дружбы».

«Парни выросли за сезон, стали где-то умнее, но работы ещё много. У нас есть ошибки и в обороне, и в атаке. Сейчас будем работать в три раза больше, ответственности у нас стало больше. Главное — не завоевать, а удержать лидерство», – прокомментировал Дмитрий Завидовский, главный тренер команды.

Команда для Суперлиги

Возвращение клуба в Суперлигу — это серьезный шаг, который требует тщательного анализа и обсуждения всех аспектов. Мы понимаем, что участие в сильнейшей лиге страны ставит перед нами ряд важных условий, которые необходимо учитывать.

Во-первых, одним из ключевых факторов является наличие двух конкурентоспособных составов. Первый — для успешного выступления в Суперлиге. Необходимо сформировать команду, способную бороться за высокие места и демонстрировать результативную игру на уровне лучших клубов страны.

Второй состав, параллельно с основным, должен быть сформирован для выступления в Высшей лиге. Это позволит не только развивать молодые таланты и обеспечивать преемственность в команде, но и поддерживать высокий уровень конкуренции внутри клуба.

Таким образом, решение о возвращении в Суперлигу будет приниматься взвешенно, с учетом всех нюансов, чтобы гарантировать успешное и стабильное развитие клуба на высшем уровне. Мы стремимся к тому, чтобы каждый шаг был обоснованным и соответствовал нашим долгосрочным целям и амбициям.

Развитие детско-юношеского спорта: новые горизонты

Успехи клуба в этом сезоне не ограничиваются только основной командой. Продолжается развитие хоккейной школы клуба. В этом году открыто два новых филиала в Шелехове и Братске. На сегодняшний день в трех городах (Иркутск, Шелехов, Братск) подготовку проходят около 300 воспитанников. Открытие нового отделения школы также планируется в Тайшете. Развитие спортивной инфраструктуры и поддержка детского спорта - часть социальной политики генерального спонсора клуба, компании Эн+. Ее основу заложил много лет назад основатель компании Олег Дерипаска. Сегодня, будучи президентом Федерации хоккея с мячом России, он продолжает активно способствовать популяризации этого вида спорта на всех уровнях. Детские команды активной участвуют во всероссийских соревнованиях, занимая призовые места, что говорит о высоком уровне тренерской работы и потенциале нового поколения игроков.

«Цель школы – выстроить бесперебойный 10-летний цикл подготовки конкурентоспособных игроков. Быстро ничего не бывает. Но через три-четыре года мы начнем получать первые крупные плоды. У нас будет своя безостановочная подпитка воспитанниками, и мы вырастим отличную плеяду хоккеистов. Первые плоды видны уже сейчас. Практически все команды школы становятся призерами турниров разного уровня», – резюмирует директор клуба Сергей Юсупов.

Работа с болельщиками – фокус хоккейного клуба

Особое внимание в команде уделяют взаимодействию с болельщиками. В сезоне 2025/2026 домашние матчи «Байкал-Энергии» посетили почти 33 тысячи зрителей (12 игр регулярного этапа и 5 матчей – финального). Этот показатель превышает посещаемость некоторых клубов Суперлиги, что свидетельствует о высоком интересе к команде и доверии со стороны поклонников спорта в регионе.

Игорь Бялоус, болельщик и лидер фан-сектора — «Этот сезон стал для нас не просто соревнованием, а настоящей историей, в которой болельщики, сыграли ключевую роль. Голос, эмоции, поддержка фан-сектора на каждом матче вдохновляли парней на великие свершения. Руководство клуба и тренерский состав всё правильно сделали в этом сезоне — болельщики очень благодарны им за столь яркие результаты любимой команды».