Правительство России списало Иркутской области 4,3 млрд рублей долгов по кредитам

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны списать 16 российским регионам две трети долгов по бюджетным кредитам. В список попала Иркутская область. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.

Приангарью простят 4,3 млрд рублей долгов. Объем списания соответствует размеру вложений субъекта в социально значимые проекты. Высвобожденные средства помогут поддержать региональную экономику и улучшить качество жизни граждан.

Также долги спишут Бурятии, Калмыкии, Крыму, Северной Осетии, Хакасии, Красноярскому краю, Волгоградской, Ивановской, Курганской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской областям. Общая сумма — почти 31 млрд рублей.