Туристов предупредили о выходе дикого медведя в поселок Листвянка

В Иркутской области проснулись медведи. В поисках пищи они выходят в населенные пункты. Одного из хищников видели накануне в популярном у туристов поселке Листвянка.

Соответствующее сообщение поступило в полицию региона. Со слов местного жителя, зверь прогуливался в лесистой местности рядом с улицей Чапаева. На место выехала оперативная группа, осмотрела территорию — на момент прибытия правоохранителей медведя на указанном участке уже не было.

Туристов и местных жителей призывают проявлять осторожность и бдительность. В случае обнаружения хищника не нужно подходить к нему, нельзя его фотографировать, кормить, привлекать внимание — это может быть опасно для жизни.

