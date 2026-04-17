KakaoTalk подтвердил резкий рост числа пользователей из России

Южнокорейский мессенджер KakaoTalk подтвердил резкое увеличение числа пользователей из России. Об этом РИА Новости заявили в компании Kakao Corporation. В сервисе предполагают, что рост может быть связан с ситуацией вокруг Telegram, однако точные статистические данные по странам не публикуются.

«Мы можем подтвердить, что число пользователей из России выросло. Такой рост действительно есть. Хотя мы не раскрываем цифры, резкое увеличение мы фиксируем», – заявил РИА Новости менеджер PR-отдела KakaoTalk компании Kakao Ли Сын Тхэ.

В компании уточнили, что у мессенджера имеются зарубежные пользователи, которые регистрируются через иностранные IP-адреса. Внутри Kakao Corporation ведется статистика по странам, однако эти данные относятся к внутренней информации и не подлежат публичному раскрытию.

Напомним, что начало 2026 года ознаменовалось новыми блокировками. На этот раз под удар попал самый популярный в России мессенджер Телеграм, который долгое время являлся основным каналом связи не только простых жителей, но и представителей бизнеса. Как изменения повлияли на коммуникации предпринимательского сообщества, корреспонденту СИА рассказала гид по Иркутску и Байкалу, блогер, индивидуальный предприниматель Татьяна Бройдо.