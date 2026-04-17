ИркАЗ вновь подтвердил соответствие требованиям автопрома

На Иркутском алюминиевом заводе компании РУСАЛ завершилась важная проверка. Аудиторская комиссия провела оценку производственных процессов и в очередной раз подтвердила: ИркАЗ выпускает металл, который полностью соответствует строгим требованиям автомобильной промышленности.

Аудиторы заглянули «под капот» нашего производства. Их интересовала вся цепочка работы Службы качества и других подразделений:

как мы проверяем сырье;

соблюдение технологий в литейном цехе;

точность и своевременность лабораторных испытаний;

состояние производственного оборудования;

условия хранения и отгрузки металла заказчику.

Итоги аудита

По результатам проверки заводу выдан сертификат. Продукция ИркАЗа в очередной раз подтвердила соответствие необходимым стандартам российского ГОСТа. Это официальное признание нашей стабильности и надёжности.

Почему это важно?

Автопром — одна из самых требовательных отраслей. От качества алюминия напрямую зависит безопасность автомобиля. Завод уже много лет является надёжным поставщиком для российских и зарубежных производителей.

ИркАЗ поставляет металл для производства колёсных дисков, деталей двигателя, элементов кузова и других конструкций. Особой популярностью пользуются литейные сплавы с низким углеродным следом под брендом «Allow», что вызывает высокий спрос со стороны автопрома.

РУСАЛ всегда уделял особое внимание качеству производимой продукции. Такой ответственный подход много лет назад заложил основатель компании Олег Дерипаска.