Эн+ получила статус «Партнёра национальных проектов России»

Компания вышла в финал Национальной премии «Наш вклад»: четыре ключевых проекта в сфере экологии, образования и развития территорий прошли независимую экспертизу и были признаны значимым вкладом в достижение национальных целей.

Статус партнёра национальных проектов Эн+ получила благодаря сразу четырем проектам, в фокусе которых долгосрочные инициативы в регионах присутствия: программы по сохранению Байкала, поддержка местных сообществ и развитие целевого профессионального образования.

Эн+ совместно с ассоциацией «Байкал без пластика» проводит ежегодные экспедиции по очистке дна Байкала от брошенных рыболовных сетей, которые со временем распадаются на микропластик, отравляют воду и превращаются в ловушки для рыб и других обитателей озера. Во время последней экспедиции со дна озера было поднято сетей общей длиной 14 километров.

Экологический проект «360» существует уже 15 лет: за это время к акции присоединились тысячи волонтёров со всей страны. Участники не только убирают мусор, но и строят экотропы, высаживают деревья, благоустраивают туристическую инфраструктуру и помогают особо охраняемым природным территориям.

В регионах ответственности компания Эн+ проводит грантовый конкурс «Города со знаком плюс»: участники могут получить до 5 млн рублей на проекты по благоустройству территорий, экологии и образованию. Логика конкурса проста: тот, кто живёт в городе, лучше всего знает, что можно улучшить.

Не менее значимой стала поддержка федеральной программы «Профессионалитет». Эн+ и РУСАЛ одними из первых присоединились к ней в 2022 году и сегодня входят в число крупнейших инвесторов программы. За это время выстроена сеть отраслевых образовательных кластеров — учебных площадок на базе колледжей, где условия максимально приближены к реальному производству. Сегодня 13 таких кластеров работают на базе 33 колледжей во всех городах присутствия компании, а суммарные инвестиции превысили 400 миллионов рублей.

Национальная премия «Наш вклад» – первая в России премия, которая оценивает вклад бизнеса и некоммерческих организаций в достижение национальных целей и реализацию задач нацпроектов.