Конец «серой» зоны: как в 2026 году меняется рынок майнинга в России

В 2026 году российский рынок майнинга криптовалют переживает фундаментальную трансформацию. Власти активно выводят отрасль из «серой» зоны, создавая единые правила игры. Долгие годы нелегальная добыча цифровых активов наносила экономике ущерб до 20 млрд рублей в год, но теперь ситуация меняется, сообщает газета "Ведомости".

От хаоса к контролю: новые законы и реестры

Ключевой сдвиг произошел в 2024–2025 годах. Были приняты законы, легализующие майнинг, вводящие понятие «майнер» и обязывающие участников рынка регистрироваться в специальном реестре ФНС. С 1 января 2025 года цифровая валюта официально признана имуществом и облагается налогом.В 2026 году контроль усиливается: за оборотом криптовалют будет надзирать Минфин, а ФНС получит расширенные полномочия. Введена административная (штрафы до 10 млн руб. и изъятие оборудования) и уголовная ответственность за нелегальную деятельность.

Географическая чистка и борьба с «черными» фермами

Власти вводят жесткие региональные запреты, чтобы разгрузить энергосистему. Майнинг полностью запрещен на Северном Кавказе, в новых регионах и частично в Сибири (Иркутская область, Бурятия, Забайкалье). Это уже позволило снизить нагрузку на сети Сибири на 320 МВт.Главная цель — борьба с нелегальными фермами, которые маскируются под бытовой расход и создают основную нагрузку на электросети, обходя тарифы.

Налоги и будущее: выход из тени

Несмотря на легализацию, большая часть рынка все еще в тени. Из 300 тысяч предполагаемых майнеров в реестр ФНС вошли лишь около 1,5 тысяч. Налоговые поступления за 2025 год составили всего около 567 млн рублей, что ниже ранних прогнозов.Эксперты считают, что потенциал отрасли огромен. По мере выхода бизнеса из тени и совершенствования законодательства (включая специальные тарифы на энергию) бюджет может получать миллиарды рублей, а рынок станет прозрачным и цивилизованным.