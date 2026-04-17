ИНК поддержит международный молодежный форум «Байкал»

Иркутская нефтяная компания (ИНК) выступит партнером международного молодежного форума «Байкал». Подготовку к проведению мероприятия обсудили на совещании в правительстве Иркутской области.

Форум пройдет с 10 по 14 августа на берегу озера Байкал в Ольхонском районе. В этом году особое внимание в программе будет уделено Году единства народов России. Для участников подготовят образовательные лекции, экскурсии и культурные мероприятия.

Одним из ключевых событий форума традиционно станет очный конкурс «Росмолодёжь.Гранты», победители которого смогут получить до 1 млн рублей на реализацию своих инициатив.

Форум «Байкал» в 2025 году объединил 600 участников из 46 регионов России и 15 стран. На площадке работали шесть тематических направлений, в образовательной программе приняли участие более 250 спикеров. ИНК провела для участников собственную программу. На площадке была организована интерактивная зона, где сотрудники компании проводили мастер‑классы и делились профессиональным опытом. Представители руководства и эксперты рассказали молодежи о карьерных возможностях в нефтегазовой отрасли, развитии промышленного туризма на производственных объектах предприятия, а также о компетенциях и стратегиях, которые помогают молодым специалистам строить профессиональную траекторию и становиться лидерами.

Отдельным событием стал розыгрыш гранта ИНК на обучение в магистратуре Иркутского государственного университета среди участников форума. Такая инициатива направлена на поддержку талантливой молодежи и развитие кадрового потенциала региона.

— Участие в форуме позволяет нам быть ближе к молодежи, понимать их запросы и предлагать реальные карьерные возможности в компании. Важно, чтобы амбициозные проекты ребят получали поддержку и воплощались в жизнь, в том числе на предприятиях региона. Мы заинтересованы в том, чтобы лучшие специалисты оставались работать в Иркутской области, и готовы предоставлять им все необходимые ресурсы для профессионального роста, — отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом ИНК Виктория Илюхина.

Международный молодежный форум «Байкал» проводится в Иркутской области с 2008 года. Его цель — вовлечение молодежи в развитие муниципалитетов и региона в сферах экономики, туризма, культуры и общественной жизни. Организатором форума выступает правительство Иркутской области. Мероприятие проходит при поддержке ИНК, Федерального агентства по делам молодежи и под патронатом аппарата полномочного представителя президента РФ в СФО.