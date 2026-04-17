Дифференцированные тарифы сократили «серый» майнинг в Иркутской области — эксперт

Ситуация с «серым» майнингом в Иркутской области остаётся сложной, но уже заметны положительные изменения. По словам директора ООО «Иркутскэнергосбыт» Андрея Харитонова в интервью Сибирскому информационному агентству, введение дифференцированных тарифов на электроэнергию существенно сократило количество нелегальных майнеров, хотя проблема полностью не решена.

«На карте нелегального майнинга, которую специалисты нашей компании ведут уже несколько лет, сегодня примерно 8 тысяч отметок — это лишь приблизительная цифра, реальное число нарушителей значительно выше. Особенно сложно отследить работу нескольких единиц оборудования, например, двух-трёх «асиков». География осталась прежней: Иркутский и Шелеховский районы, Ангарск», — отметил Харитонов.

Он добавил, что в 2026 году «серого» майнинга действительно стало меньше. «После введения дифференцированных тарифов в 2025 году многие майнеры переместили оборудование в гаражи, где дифтариф тогда не распространялся. Однако с января 2026 года, когда были установлены диапазоны потребления для гаражных кооперативов, часть майнеров начала отключать своё оборудование», — рассказал эксперт.

Дифференцированные тарифы оказали значительное, но не окончательное влияние на ситуацию. «Диапазоны потребления для гаражей действуют чуть больше квартала, и не все владельцы криптоферм ещё осознали последствия. Интересно будет проследить динамику в течение года. В любом случае, рост потребления электроэнергии переведёт их в верхний тарифный диапазон с коммерческими ставками, что существенно снизит прибыльность майнинга. Особенно учитывая падение курса биткоина и усложнение самого процесса добычи криптовалюты», — резюмировал Харитонов.

С 2019 года энергетики начали активно бороться с нелегальными майнерами через судебные иски. За этот период было подано 2170 исков на общую сумму почти 1,4 млрд рублей.