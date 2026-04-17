Аэропорт Братска временно закрыли из-за снегопада

В связи со снегопадом аэропорт в городе Братске Иркутской области приостановил работу. Прием и отправка воздушных судов до 13:00 по местному времени не состоится, сообщает пресс-служба авиаузла.

«Рейс S3041 из Москвы ушел на запасной аэродром в Иркутск, рейс S-6443, вылетевший из областного центра, вернулся в аэропорт отправления», — пояснил аэропорт.

На взлетно-посадочной полосе работает спецтехника. Пассажиры, ожидающие вылет, будут обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными стандартами и правилами авиакомпаний.