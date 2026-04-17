Предприниматели существенно увеличили спрос на экспресс-гарантии в 2026 году

За первые два месяца 2026 года продажи экспресс-гарантий среднему и малому бизнесу в ВТБ выросли на 80% по количеству и на 33% по объему. Драйверами роста стали активное участие СМБ в госзаказе, цифровизация услуг и стремление бизнеса оптимизировать издержки.

Экспресс-гарантии позволяют предпринимателям не отвлекать собственные средства на обеспечение контрактов, а вместо этого оперативно получать авансы и исполнять обязательства без кредитов.

«В условиях роста издержек это сохраняет ликвидность и дает конкурентное преимущество в тендерах, где скорость решает все», – отметил Руслан Еременко, член правления ВТБ.