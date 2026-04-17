Обороты клиентов ВТБ Мои Инвестиции на срочном рынке в течение I квартала выросли на 66%

Торговая активность клиентов брокера ВТБ Мои Инвестиции на срочном рынке активно росла в течение I квартала 2026 года: рост марта к январю составил 66%. Март 2026 года стал рекордным месяцем по объему сделок с фьючерсами и опционами за последние полгода. Совокупный рост оборотов I квартала 2026 года к IV кварталу 2025 года составил 7,5%.

Рост объема торгов совпал с расширением клиентской активности.

Сделки с фьючерсами и опционами в ВТБ Мои Инвестиции с начала 2026 года совершили более 24 тысяч уникальных клиентов – на 10% больше, чем кварталом ранее. При этом структура клиентского поведения остается сдержанной: из фондированных клиентов брокера с кредитным плечом на срочном рынке работает около 3%.

Динамика ВТБ Мои Инвестиции разворачивается на фоне общего роста срочного сегмента Московской биржи. По данным биржи, объем торгов на срочном рынке в январе увеличился на 74,7% год к году. С 23 марта 2026 года биржа перевела срочный рынок на единую торговую сессию: торги стали непрерывными в течение дня, что повлияло на распределение активности инвесторов в наиболее ликвидные часы.

«Рост оборотов в полтора раза в течение квартала и рекордный март показывают, что интерес розничного инвестора к срочному рынку перешел в устойчивую фазу. При этом с плечом работают единицы – клиенты используют фьючерсы и опционы все чаще как элемент сбалансированной стратегии, а не как инструмент агрессивной торговли», – отметил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.