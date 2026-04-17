В Иркутске прошел благотворительный турнир: энергетики собрали деньги для пенсионерки с инвалидностью

14 апреля в Иркутске прошел очередной благотворительный турнир по боулингу среди сотрудников Эн+. Четырнадцать команд энергетиков собрали деньги на подъемный стул для пенсионерки с инвалидностью – это уже третья акция за три месяца.

Собранные средства передадут супругам-пенсионерам Юрию и Ларисе Умновым из Иркутска. У Ларисы Исаевны – тяжелая инвалидность, за ней более семи лет ухаживает супруг. Семье срочно требовался мульти-подъёмный стул, так как Юрию Владимировичу уже тяжело поднимать жену, а рядом нет никого, кто мог бы помочь.

О помощи семье Умновых энергетиков попросил аппарат уполномоченного по правам человека Иркутской области. В ведомстве отметили многолетнюю благотворительную работу компании и предложили объединить усилия, чтобы поддержать пенсионеров, нуждающихся в срочной помощи. Энергетики сразу отозвались: организовали очередной корпоративный благотворительный турнир по боулингу.

– Все коллеги с теплом относятся к нашим турнирам, всегда готовы оказать помощь, поддержать любую благотворительную акцию. Есть команды, которые участвуют в каждом турнире, не пропуская, – отметила руководитель группы протокола Байкальской энергетической компании Татьяна Рыжова. – В этот раз мы собрали необходимую сумму и уже заказали мульти-подъемный стул для Ларисы Исаевны.

Для сотрудников Эн+ это не первый подобный турнир. В феврале они собрали средства на слуховой аппарат для девятилетнего Жени Щеглова из Иркутска, в марте – финансово поддержали семью Юлии Пензиной, чей дом пострадал в пожаре.

На апрельском турнире появился особый гость – сам Женя Щеглов. Он пришёл вместе с бабушкой, чтобы поблагодарить энергетиков, и сыграл в одной из команд. Мальчик остался в восторге от игры и атмосферы турнира.

Уже известно, что турниры будут проходить каждый месяц – и каждый раз энергетики будут помогать тем, кто в этом нуждается.