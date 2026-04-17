Машинная аналитика вместо аварийных ремонтов: как предиктивный мониторинг меняет российскую энергетику

На прошедшем в Иркутске двухдневном форуме эксперты из крупнейших энергетических холдингов России обсудили применение систем предиктивной диагностики в работе электростанций для повышения безопасности и эффективности производства.

Фото: Артем Моисеев

Главным вопросом мероприятия стало использование основанного на машинном обучении прогнозного мониторинга оборудования – системы, которая «чувствует» дефекты в работе агрегатов ещё до того, как это станет проблемой. Она помогает заранее принять решение о ремонте того или иного узла и провести его без спешки и остановок оборудования.

В обсуждениях приняли участие около 50 специалистов: представители Эн+, РусГидро, Интер РАО, Русал ИТЦ, научно производственного предприятия «Экра», ИРНИТУ, а также инженеры из компаний НПО ЦКТИ, Ракурс инжиниринг, «Димрус», «БО энерго» и завода электротехнического оборудования из города Великие Луки.

По словам организаторов, современные интеллектуальные системы уже стали «глазами и ушами» для работников заводов и электростанций.

– Мы в Эн+ Гидро уделяем вопросам диагностики и мониторинга особое внимание. Прогнозировать неисправности оборудования на ранних стадиях критически важно, особенно когда речь идёт о таких крупных промышленных объектах, как энергетические. Появляются новые технологии, которые нужно вовремя оценивать и внедрять, – главный инженер Эн+ Гидро Юрий Дворянский.

Фото: Артем Моисеев

Вместо того чтобы полагаться только на визуальный осмотр и периодический техосмотр, специалисты теперь получают в реальном времени данные от системы датчиков о вибрации, температуре, давлении и других параметрах работы оборудования ГЭС. Эти сведения позволяют сразу же выявлять отклонения от нормы и планировать ремонт без простоев.

Для компаний такой подход – не просто модное новшество, а реальный способ сократить простои оборудования, снизить расходы на обслуживание и повысить надёжность подачи электроэнергии потребителям.

Результатами двухлетнего мониторинга системы предиктивной диагностики на Братской ГЭС с коллегами поделился руководитель направления департамента энергетических проектов ООО «РУСАЛ ИТЦ» Максим Ананьев. За 2023-2025 годы специалисты БГЭС смогли обнаружить 46 отклонений от статистических данных нормального режима работы оборудования разной степени сложности. Их своевременное выявление позволило избежать восемь аварийных остановок гидроагрегатов. Кроме того, система 14 раз указывала на работу оборудования в неблагоприятных режимах.

Фото: Артем Моисеев

По словам Максима Ананьева, система выявляет первые признаки развития неисправности, сравнивая параметры поведения оборудования с цифровой моделью его нормального состояния. Благодаря полученным данным, обнаруженные неисправности не развивались и были устранены в ходе плановых текущих ремонтов.

Всё это позволило избежать серьезных поломок в узлах оборудования. Во всех случаях проблему заметили на ранних этапах, ремонт провели быстро и не допустили выхода из строя сложного оборудования.

Внедрение системы предиктивной диагностики на всех гидроэлектростанциях Ангарского каскада энергохолдинг Эн+ планирует завершить в 2027 году.

– Необходимо обратить внимание на интеграцию алгоритмов искусственного интеллекта, которые мгновенно обрабатывают большой объем технической информации. Это поможет более точно и оперативно определять причины развития дефектов на оборудовании.

Применение решений из области искусственного интеллекта в российской энергетической отрасли продиктовано технологическим развитием индустрии и экономическими стимулами. Государство активно поддерживает расширение таких практик. Согласно распоряжению правительства страны, цифровая трансформация ТЭК выделена в качестве ключевого стратегического направления до 2030 года, – главный инженер Эн+ Генерация Дмитрий Трушков.