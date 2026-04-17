Банк Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за 2025 год, согласно которой прибыль банка составила 4,7 млрд рублей.

Активы банка за указанный период составили 784,8 млрд рублей, капитал – 115,4 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

В 2025 году Банк Уралсиб продолжил реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Так, в 2025 году рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня А (RU) со стабильным прогнозом, рейтинговое агентство НКР – до уровня A+.ru со стабильным прогнозом, рейтинговое агентство «Эксперт РА» – до уровня ruА со стабильным прогнозом.