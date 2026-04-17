«Известия»: 10 млн россиян могут автоматически попасть под усиленный контроль налоговой из-за переводов на карты

Неподтвержденные безналичные доходы физических лиц свыше 2,4 млн рублей в год могут автоматически попасть под контроль налоговых органов. Соответствующий законопроект в конце марта был внесен правительством в Госдуму. В случае принятия документа новые нормы начнут действовать с 2027 года.

По оценкам опрошенных «Известиями» экспертов, изменения затронут миллионы граждан. «Речь может идти о 7–10 млн человек», – оценили эксперт совета Торгово-промышленной палаты по финансовому рынку и инвестициям Алексей Крылов и экономист Андрей Бархота.

Сейчас доступ налоговой службы к банковским данным ограничен: выписки по счетам физлиц запрашиваются только при проведении проверки или в рамках международного обмена данными с согласия руководства ФНС.

Законопроект дает ведомству право получать от Центробанка информацию о гражданах с признаками незадекларированной предпринимательской деятельности. Критерии отнесения к таким лицам пока не раскрываются. Одновременно предлагается ужесточить идентификацию владельцев счетов через ИНН и усилить контроль за импортными операциями.

Напомним, что с 1 апреля в России вступают в силу изменения в правилах денежных переводов. Новые требования направлены прежде всего на предпринимателей и самозанятых, принимающих оплату напрямую на карту без отражения операций в отчетности. «Речь идет о системной борьбе с теневым сектором экономики», – отметил исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин.