Т2 запускает продажи флагмана среднего сегмента HUAWEI nova 15 и nova 15 Pro

Мобильный оператор Т2 совместно с партнерами открывает предзаказ на новые смартфоны HUAWEI nova 15 и nova 15 Pro. Устройства позиционируются как молодежный флагман, сочетающий стильный дизайн, передовые возможности портретной съемки и мощную автономность. Первые покупатели получат в подарок пауэрбанк или зарядное устройство.

Устройства HUAWEI nova 15 и nova 15 Pro доступны для предзаказа в интернет-магазине Т2. Новинки от HUAWEI – это баланс между дизайном, функциональностью и доступной ценой. Главные отличия линейки – усовершенствованная функция портретной съемки и естественная цветопередача благодаря отдельному гиперспектральному сенсору.

Смартфоны начнут продаваться во всех регионах присутствия Т2 24 апреля. Для того чтобы оценить новинку в числе первых, можно оформить предзаказ в интернет-магазине Т2. Первые покупатели получат в подарок внешний аккумулятор на 20 000 мАч – при покупке nova 15 Pro – или зарядное устройство – при оформлении заказа на nova 15.

Смартфоны доступны в нескольких цветах: nova 15 Pro – мятный, лавандовый, белый, черный; nova 15 – мятный, белый и черный. По сравнению с предыдущими моделями производительность nova 15 увеличилась на 28,9%. Полного заряда хватит на 28 часов беспрерывного воспроизведения длинных видео.

Другая особенность – встроенные функции ИИ, благодаря которым пользователи могут удалять ненужные объекты из кадра, автоматически выбирать лучший момент для группового снимка и ретушировать фото одним касанием.

