Названы самые популярные направления на майские праздники

S7 Airlines проанализировала спрос на авиаперелеты в период майских праздников с 30 апреля по 11 мая 2026 года. Главный тренд – переориентация пассажиров с привычных южных направлений на Китай и Юго-Восточную Азию.

Если в 2025 году в топе международных маршрутов были Анталья, Ашхабад, Бишкек, Стамбул и Дубай, то в этом году лидируют Новосибирск – Пекин, Иркутск – Бангкок, Иркутск – Пекин, Москва – Стамбул и Новосибирск – Ташкент.

Среди рейсов внутри России бессменным лидером остается маршрут Москва – Новосибирск.

В топ-5 также вошли Новосибирск – Санкт-Петербург, Москва – Сочи, Новосибирск – Сочи и Новосибирск – Иркутск. Пассажиры из Москвы на майские чаще всего выбирают рейсы в Новосибирск, Сочи, Иркутск, Улан-Удэ и Санкт-Петербург, а из Новосибирска – в Санкт-Петербург, Сочи, Иркутск, Владивосток и Благовещенск.

Среди зарубежных направлений из новосибирского аэропорта Толмачево лидируют Пекин, Ташкент, Стамбул, Бишкек и Алматы – год назад самыми популярными были Ош и Худжанд.

Самыми загруженными днями для вылетов по России стали 30 апреля, 1 мая и 3 мая: пассажиры предпочитают стартовать в самом начале праздников. На международных рейсах пик пришелся на 1 и 2 мая, а также на 30 апреля. При этом майские поездки пассажиры планируют заранее, основной объем бронирований приходится на март и апрель – за один-два месяца до вылета.

