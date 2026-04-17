1,6 млн россиян находились на неполном рабочем дне на конец 2025 года

По итогам четвертого квартала 2025 года численность россиян, работавших в режиме неполного рабочего времени или находившихся в простое, достигла примерно 1,6 млн человек. По сравнению со вторым кварталом прошлого года показатель вырос на 9,9%.

«Перевод сотрудников на неполный рабочий день происходил как по инициативе работодателя, так и по соглашению сторон. Компании старались избегать прямых сокращений штата, опасаясь возникновения трудностей с последующим наймом новых специалистов», – говорится в исследовании Банка России.

Напомним, что в июле 2025 года в связи с падением спроса на коммерческий транспорт и глубокими проблемами на отечественном рынке грузовиков и автобусов КамАЗ, ГАЗ и ЛиАЗ сократили время работы сотрудников. На четырехдневку из-за кризиса переходят и другие бизнесы. Так, ПАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма» с 1 декабря прошлого года ввела режим неполной занятости для ограниченного числа работников. Эксперты заявили о буме экономии на кадрах.