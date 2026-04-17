Более 30 аварийных домов снесут в Иркутске до конца года

До конца 2026 года в Иркутске снесут 33 аварийных многоквартирных дома, 25 из них – по муниципальной программе «Жилище», восемь – в рамках реализации договоров комплексного развития территорий силами инвесторов, сообщает пресс-служба мэрии.

В настоящее время за счет средств городской казны уже выполнили соответствующие работы на улице Джамбула, 28. В ближайшее время снесут дома на улицах Василия Ледовского, 13 и 14, Днепровская, 6, 4-я Линия, 16, Камская, 15 и 17, а также в переулке Западный, 4 и Территория Нефтебаза, 2.

Ведется подготовка демонтажа старого жилья на Баррикад, 54/7 и 52/7, Рабочего Штаба, 33, Первомайской, 38а, Напольной, 96а, Красноказачьей, 13а и 13б, Пискунова, 125, Кайской, 66, Обручева, 10, Чернышевского, 2, Челнокова, 12, Касьянова, 36, 4-й Линии, 26, Иртышской, 5, в переулке Восточном, 11.

В рамках КРТ до конца года завершат расселение и выполнят снос домов на улицах Мухиной, 17, Новокшонова, 1а и 2а, Миронова, 2а/1, Майская, 12 и 14, Сарафановская, 80, Напольная, 117а.