Асфальтобетонный завод запустили в Иркутске

В Иркутске после зимы запустили асфальтобетонный завод МУП «Иркутскавтодор». Это позволит приступить к ремонтам автомобильных дорог большими картами. В первые сутки его работы уже произведено более 200 тонн асфальтобетонной смеси, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Традиционно запускаем завод в середине апреля, когда наступает устойчивое тепло. Ежечасно здесь можно производить около 100 тонн. За строительный сезон объемы достигают 100 тысяч тонн», – прокомментировал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

В настоящее время большими картами ремонтируют участок на улице Ширямова. Также в ближайших планах – отрезок улицы Карла Маркса за «Фортуной» и Олега Кошевого.

Наряду с выпуском всех типов горячих асфальтобетонных смесей, включая щебеночно-мастичный асфальтобетон, на заводе производят бетонные плиты для трамвайных путей, бортовой камень, регулировочные колодцы.