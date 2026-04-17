Особый противопожарный режим введут в Иркутской области в мае

В Иркутске состоялась пресс-конференции, посвященная началу пожароопасного сезона. В ее рамках заместитель начальника ГУ МЧС России по региону – начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Роман Пешков заявил о планах ввести в Приангарье в мае особый противопожарный режим.

«Особый противопожарный режим для обеспечения безопасности в период действий высоких классов пожарной опасности в Иркутской области планируется ввести с 15 мая. При этом в зависимости от погодных условий эта дата может быть скорректирована», — подчеркнул спикер.

Действие режима станет дифференцированным: сначала его введут в южных территориях, где снежный покров уже сошел и установилась теплая сухая погода, и постепенно будут распространять действие дальше.

Особое внимание лесам уделят в период майских праздников. В это время многие поедут на дачи и на природу, в связи с чем риск пожаров возрастет. Планируется усилить патрулирование в лесном фонде.