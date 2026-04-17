Радары для наблюдения за космосом появятся в Ольхонском районе

Новая система радаров появится в местности Харикта Ольхонского района Иркутской области. На первый этап строительства получено положительное заключение Главгосэкспертизы России, сообщает Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук, который реализует проект.

«На первом этапе будут возведены антенные комплексы "Север" и "Юг", а также создана необходимая инфраструктура для их эффективной работы, что позволит оперативно контролировать состояние как высокоширотной, так и среднеширотной ионосферы», — сообщает институт.

Оборудование отличаются более высокой чувствительностью к различным факторам влияния солнечного ветра и других космических процессов на земную ионосферу. Оно позволит расширить возможности мониторинга явлений ближнего и дальнего космоса.

Также будут созданы пункты высокоточной геодезической сети, здание управления, инженерно-технические коммуникации.