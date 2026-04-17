Нефть рухнула на 13%: рынок отреагировал на открытие Ормузского пролива

Иран объявил о полном открытии Ормузского пролива для коммерческого судоходства. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление главы МИД страны Аббаса Арагчи.
Жест доброй воли
В соответствии с прекращением огня в Ливане проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым», — заявил министр.
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Иран за этот шаг в своей соцсети Truth Social. Однако он подчеркнул, что морская блокада, введённая Вашингтоном, останется в силе. Санкции не будут сняты до тех пор, пока сделка с Ираном не будет завершена на 100%.
Реакция рынка
На фоне новостей о деэскалации и возобновлении поставок котировки нефти марки Brent резко упали до $86, теряя более 13%.
Напомним, Ормузский пролив, по которому проходит около 20% мировых поставок нефти, был закрыт 3 марта после начала конфликта на Ближнем Востоке.