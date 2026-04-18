Новости Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 апреля: 11 721,1904 руб/1 г золота и 194,8400/1 г серебра ЦБ РФ с 18 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 11 721,1904 руб.

1 грамм серебра - 194,8400 руб.

1 грамм платины - 5 222,8901 руб.

1 грамм палладия - 3 863,3799 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 77,5600 р. (0,66%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,6300 р. (1,37%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 63,8099 р. (1,24%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,6500 р. (0,04%) . На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги. dims

