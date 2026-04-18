Джаз-клуб Amato в Иркутске объявил о приостановке деятельности

Иркутский Amato Jazz Club (Амато Джаз Клуб) объявил о приостановке деятельности – уже в мае организация зароется. При этом собственники не уверены, что ее снова удастся открыть, следует из данных соцсетях клуба.

«В мае Amato Jazz Club не будет работать. Мы уходим на перерыв и не можем обещать, что вернемся в прежнем формате. Возможно – вернемся. Возможно – нет», – говорится в сообщении.

В апреле состоятся заключительные концерты приезжих музыкантов из Новокузнецка и Москвы.

«Это последние два вечера, когда можно попробовать легендарный вишневый пирог с чертовски вкусным кофе, услышать лучшую музыку от привозных артистов. <…> Мы не хотим следовать тренду и закрывать проект окончательно. Надеемся, что это всего лишь передышка перед новым этапом», – резюмировали в Amato.