Новости Иркутская область вошла в тройку лидеров Сибири по размерам пенсий Специалисты Росстата подсчитали, какие пенсии в среднем получали жители различных регионов Сибири в 2025 году. В тройку лидеров вошла Иркутская область. Самые большие пенсии зафиксированы в Томской области – 25,7 тысячи рублей, на втором месте разместился Красноярский край – 25,1 тысячи рублей, тройку лидеров замыкает Иркутская область – 24,3 тысячи рублей. Наименьшие суммы в СФО платят пенсионерам в Республике Алтай – 20,7 тысячи рублей, Алтайском крае – 21,4 тысячи рублей, Омской области – 22 тысячи рублей. Средняя пенсия по Сибири в прошлом году составила 23,4 тысячи рублей. Рост в сравнении с 2024-м оценивается в 11,8%. Реальный размер увеличился на 2,4%. ykot

