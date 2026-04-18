Иркутяне возмутились ошибкой на рекламном баннере Kari

В Иркутске заметили ошибку на баннере федеральной сети Kari, размещенном на одном из зданий в городе. Соответствующую запись опубликовал один из местных жителей, после чего она разлетелась по соцсетям, набрав больше 2,5 млн просмотров.

«Это что за прикол? Вы что, с русским не дружите? Я представляю, сколько людей прошли мимо этого баннера, и что, никто не задумался, что вы написали с ошибкой? Как так-то?» – обратился автор к компании, назвав произошедшее «позорищем».

На рекламном баннере допущена опечатка в названии улицы Карла Либкнехта – в фамилии известного теоретика марксизма пропущена буква «к». На ролик и замечание отреагировали в Kari.

«Александр, спасибо! Благодаря Вам вся страна узнала, что в Иркутске есть Kari на Карла Либкнехта», – отметили в организации, подарив неравнодушному жителю подарочный сертификат на покупку товаров, а аудитории блогера – бонусы.