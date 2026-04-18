ИЭСК восстановила электроснабжение более 10 тысячам потребителей

Специалисты Иркутской электросетевой компании восстановили электроснабжение более чем 10 тысячам потребителей. Электричество вернулось в дома жителей Иркутска, Шелеховского и Иркутского районов, а также ряда садоводческих некоммерческих товариществ. Бригады продолжают устранять оставшиеся повреждения на сетях.

В пресс-службе компании подчеркнули, что работы ведутся в усиленном режиме до полного восстановления подачи ресурса. «Приняты все усилия и продолжаем трудиться для того, чтобы вернуть свет в дома жителей Приангарья», – заявили в ИЭСК.

В настоящий момент энергетики занимаются ликвидацией оставшихся аварийных отключений, а также отрабатывают локальные заявки, поступающие от отдельных домовладений. Всего к работам привлечено 25 человек и 16 единиц специализированной техники.