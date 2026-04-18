Житель Иркутской области сжег 300 «квадратов» чужой земли

Накануне был зафиксирован ландшафтный пожар улице Садовой в поселке Тыреть Иркутской области. Существовала угроза распространения огня на деревянные строения. Подробности рассказали в региональном управлении МЧС.

По данным спасателей, 61-летний местный житель на своем участке сжигал прошлогоднюю сухую траву и мусор, собрав их в кучу. Территорию вокруг костровища он облил водой, а после прогорания остатков затушил костер и отлучился. Вернувшись, он обнаружил, что поднявшийся ветер перекинул непотушенные искры на сухую траву соседнего участка, и там огонь стремительно начал распространяться по сухостою.

Мужчина оперативно вызвал пожарных. Девять специалистов и две единицы техники, включая добровольцев из Тыретского муниципального образования, прибыли на место. Благодаря своевременному звонку, пожар на площади 300 квадратных метров удалось локализовать за 11 минут.

Нарушителя привлекут к административной ответственности.