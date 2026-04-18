Лавров: Россия не навязывает переговоры, но готова к ним в Стамбуле

Россия не считает возобновление переговоров по Украине своим главным приоритетом, однако позитивно относится к идее их проведения в Турции. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на Анталийском дипломатическом форуме, сообщает РБК.

«Мы воспринимаем позитивно возможность возобновления переговоров в Стамбуле», — отметил Лавров, подчеркнув при этом, что эта тема не является «приоритетом номер один».

Министр объяснил позицию Москвы: «Мы никому переговоры не навязываем. Мы всегда исходили из того, что если партнер готов, то за нами дело не станет». Он также напомнил о «печальном послужном списке» предыдущих переговоров с украинской стороной.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно предлагал свою страну в качестве площадки для диалога, в том числе для возможной встречи лидеров России и Украины.