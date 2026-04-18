«Резервы исчерпаны»: Минэкономразвития назвало главные вызовы для бизнеса

Ситуация в российской экономике сейчас сложнее, чем в предыдущие годы. Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что привычные резервы экономики во многом исчерпаны. Бизнесу предстоит адаптироваться к новым реалиям на фоне крепкого рубля, высоких ставок и дефицита кадров, сообщает Интерфакс.

«Ситуация осложняется налоговыми изменениями. Наша главная задача — помочь бизнесу адаптироваться», — заявил Решетников на форуме «Мой бизнес».

По словам министра, экономика перешла в фазу структурных изменений, когда приходится перераспределять самый дефицитный ресурс — людей. Если раньше компании справлялись с нехваткой кадров за счет внутренних резервов, то сейчас эти возможности исчерпаны.

«Макроэкономическая ситуация значительно более сложная: курс рубля крепче прогнозов, а ставки снижаются медленнее, чем нам бы хотелось. Всё это будет отражаться на бизнесе», — предупредил глава ведомства.

В этих условиях главной задачей для предпринимателей станет управление затратами и повышение производительности труда. Решетников подчеркнул, что помочь в этом должны цифровизация, IT и искусственный интеллект.

Ранее на совещании по экономическим вопросам Президент РФ Владимир Путин констатировал, что динамика макроэкономических показателей страны находится ниже ожиданий правительства и Центробанка. По его словам, за январь–февраль 2026 года ВВП России сократился на 1,8%. «Экономическая динамика, к сожалению, снижается уже два месяца подряд», — отметил глава государства.