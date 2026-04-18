Пятидневка бессмысленна: эксперимент доказал пользу четырехдневной рабочей недели

Переход на четырехдневную рабочую неделю не только не снижает эффективность, но и часто повышает её. К такому выводу пришли авторы крупнейшего в мире исследования, результаты которого опубликовал журнал Fortune.

В Великобритании в эксперименте участвовали более 3000 сотрудников из 60 компаний. Они перешли на 33-часовую неделю при сохранении полной зарплаты и прежней нагрузки.

Результаты превзошли ожидания:

Фокус вместо имитации: Сотрудники отказались от ненужных встреч и «длинных переписок», работая более сосредоточенно.

Здоровье и лояльность: Количество больничных сократилось на 65%, а текучесть кадров — на 57%.

Прибыль: Выручка компаний-участников в среднем выросла на 15%.

Ни одна из организаций не захотела возвращаться к пятидневке. Однако эксперты отмечают, что такая модель подходит не всем: при неполной занятости возникают сложности с оплатой и графиком.

Российский взгляд: нужна перестройка экономики

В то же время российские эксперты считают, что Россия пока не готова к массовому переходу на такой график. Чтобы поддерживать прежние темпы развития, необходимо сначала повысить производительность труда, заявил Владимир Любецкий, доцент кафедры национальной экономики Президентской академии.

Введение четырехдневки возможно только при существенном росте коэффициента производительности труда (КПД). В противном случае затраты на оплату труда при полной неделе не будут окупаться результатом. Эксперты подчеркивают, что такая модель может быть применима лишь к определенным профессиям и сезонам, но не ко всей экономике сразу.

«Работать по 12 часов»: Дерипаска назвал единственный способ пройти кризис

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что мир кардинально изменился, и нынешний кризис в России — это тяжелая трансформация от глобальных возможностей к региональным ограничениям. Проблема усугубляется разрушением правовых институтов, на которых держались инвестиции.

«Этот путь придется пройти как можно быстрее», — отмечает предприниматель.

По его словам, у страны остался лишь один главный ресурс — способность мобилизоваться. Дерипаска призывает бизнес перейти на 12-часовой график («с восьми до восьми, включая субботу»), чтобы ускорить прохождение этого этапа.