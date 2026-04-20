Новости

«На 51-м месте из 50»: Академик Нигматулин поставил диагноз экономике РФ

Выступление научного руководителя Института океанологии имени Ширшова, академика РАН Роберта Нигматулина на пленарном заседании Московского экономического форума (МЭФ) вызвало широкий резонанс. Ученый предложил радикально изменить налоговую и кредитно-денежную политику, а также призвал «прекратить мучить» малый бизнес.

Доходы и демография: «Мы самые бедные в Европе»

По мнению академика, экономика России в беде. Он обращает внимание на то, что у россиян самые низкие подушевые доходы в Европе.

«При советской власти мы действительно жили беднее, но строили страну — космос, атомную энергетику, были впереди. Сейчас же мы всё потеряли и остаёмся самыми бедными. Даже в самых бедных регионах Китая доходы выше, чем в наших самых бедных регионах», — подчеркнул в своём выступлении Нигматуллин.

(Примечание редакции: Для объективности стоит отметить, что сравнение номинальных доходов не всегда отражает реальное положение дел. Экономисты используют показатель паритета покупательной способности (ППС), который учитывает разницу в ценах и стоимости жизни).

Кроме того, академика беспокоит депопуляция. Россия уже вышла на уровень естественного сокращения населения — около 600 тысяч человек ежегодно.

Эффективность инвестиций: «Всё идет в трубу»

Нигматулин проанализировал взаимосвязь ВВП, инвестиций и инфляции с 2015 года. Средний рост ВВП России за 11 лет составил 1,5% в год при инфляции в 77% (около 7% в год). Эксперт подчеркнул, что для устойчивого роста экономики важна не только величина инвестиций, но и их эффективность.

«Можно выкопать яму, заплатить за это деньги, а потом платить, чтобы её закапывали. Мы разработали параметры для измерения эффективности инвестиций: отношение прироста ВВП к приросту инвестиций — это и есть коэффициент полезного действия (КПД). Инфляция же — это своего рода антиэффективность, когда деньги просто «сгорают».»

Нигматуллин отметил, что в России прирост инвестиций и ВВП — самые низкие среди исследованных стран, включая США, Польшу и Китай. При этом уровень «рассеивания» средств в инфляцию у нас самый высокий.

«В энергетике есть КПД. А у нас в России всё в трубу вылетает... В рейтинге «экономического многоборья» Россия оказалась на 51-м месте из 50 возможных», – резюмирует академик.

Структура экономики: «Так управлять нельзя»

Он критически оценил текущую экономическую политику: «За последние 30 лет число работников в машиностроении сократилось в 10 раз, в лёгкой промышленности — в 3 раза. Зато число курьеров достигло 1,5 миллиона. Число учёных на 10 тысяч населения у нас 54, тогда как в ведущих странах — 174. Вот вам и эффективность. Так управлять экономикой нельзя.»

О системном сбое: «Кризис будет затяжным»

Призывы академика к срочным реформам звучат на фоне официальных заявлений о том, что экономика исчерпала старые резервы. Министр экономического развития Максим Решетников признал: ситуация сложнее предыдущих лет из-за крепкого рубля, высоких ставок и дефицита кадров.

«Ситуация осложняется налоговыми изменениями... Макроэкономическая ситуация значительно более сложная», — заявил министр.В этих условиях главной задачей становится повышение производительности труда через цифровизацию и ИИ — именно то, к чему призывает академик.

Роберт Нигматулин уверен: текущий кризис — это не временное явление, а следствие глубоких структурных проблем, которые требуют немедленного «ремонта» экономики.

По мнению ученого, попытки лечить экономику простым повышением ключевой ставки — это путь в тупик. Это не лечение, а усугубление болезни, которое ведет к «всем болям и бедам». Ситуация не выровняется сама собой, потому что менять нужно всё.

Академик предлагает радикально сменить вектор налоговой политики. Сейчас налоги душат переработку: сырье и полуфабрикаты облагаются сборами.

«Внутрироссийское сырье должно быть дешевым — это наше конкурентное преимущество. Налоги нужно брать не с производства, а с высоких доходов граждан (увеличив долю НДФЛ до уровня развитых стран — 30%) и сверхприбылей», – уверен Нигматуллин.

Кроме того, ученый призывает дать малому предпринимательству свободу. Это сектор, который сам создает рабочие места и находит потребителей. Сейчас его доля в экономике сократилась до критического минимума, в то время как в развитых странах она занимает 50–60%.

«Дайте народу свободу. Он сам приспособится, будет делать. У нас есть умные люди, но всё давит чиновничество».

Академик считает, что кризис будет затяжным и требует структурной перестройки экономики. «Мы опаздываем. Время не ждет».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес