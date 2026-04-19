Иномарка протаранила продуктовый магазин в Иркутской области

Авария с участием иномарки произошла в городе Вихоревка Братского района. Женщина-водитель протаранила несколько объектов. Подробности сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

Инцидент случился накануне вечером. Nissan X-Trail на улице Северной снес остановку общественного транспорта, после чего врезался в здание магазина, повредив складские помещения. Из-за столкновения машина опрокинулась, а виновница скрылась с места аварии.

Ведутся поиски нарушительницы. Иномарка помещена на штрафстоянку. Предварительно, во время происшествия никто не пострадал.