Новый завод по производству рапсового масла запустили в Иркутской области

В городе Тулуне Иркутской области запустили новый завод по производству рапсового масла ООО «Сиб-Агро ОЙЛ». Его продукцию будут реализовывать как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Основной страной-импортером станет Китай, сообщили в региональном правительстве.

Строительство предприятия проходило в несколько этапов. На его базе создано 50 рабочих мест. Новый завод позволит увеличить производство рапсового масла в регионе на 20 тысяч тонн в год и в дальнейшем продолжить наращивать объемы выпуска.

Общая сумма инвестиций собственных средств предприятия составила более 500 млн рублей. В планах компании реализация еще двух проектов: строительство элеватора и создание точки отгрузки в городе Тулуне.