Иркутская область и Красноярский край стали лидерами Сибири по уровню зарплаты

Аналитики Росстата подсчитали уровень зарплаты в Сибири по данным на начало 2026 года и выявили регионы с самыми большими показателями. В их числе – Иркутская область.

Наибольшие средние заработные платы отмечаются в Красноярском крае – 111,2 тысячи рублей в месяц, на втором месте Иркутская область – 96,4 тысячи рублей, на третьем Новосибирская область – 88,3 тысячи рублей.

Аутсайдером рейтинга стали Алтайский край – 65,3 тысячи рублей, Омская область – 73,7 тысячи рублей, Республика Алтай – 80,2 тысячи рублей.